«Барселона» начала тренировку с минуты молчания в память о дочери Энрике
Тренеры и игроки каталонской «Барселоны» перед сегодняшней тренировкой почтили минутой молчания память дочери бывшего главного тренера команды Луиса Энрика.
Ксане было 9 лет. У неё обнаружили опухоль.
Видео можно посмотреть на странице «Барселоны» в «Твиттере».
Ранее Королевская федерация футбола Испании сообщила, что все матчи Примеры и других лиг страны, которые пройдут до конца этой недели, начнутся с минуты молчания в память о Ксане.
Федерация также обратилась в УЕФА с просьбой организовать минуту молчания перед встречами сборной Испании с национальными командами Румынии и Фарерских островов в квалификации чемпионата Европы — 2020.
В июне этого года Энрике покинул должность главного тренера сборной Испании по семейным обстоятельствам.
Месси выразил соболезнования Энрике, потерявшему дочь из-за болезни
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