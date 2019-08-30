«Барселона» начала тренировку с минуты молчания в память о дочери Энрике

Тренеры и игроки каталонской «Барселоны» перед сегодняшней тренировкой почтили минутой молчания память дочери бывшего главного тренера команды Луиса Энрика.

Ксане было 9 лет. У неё обнаружили опухоль.

Видео можно посмотреть на странице «Барселоны» в «Твиттере».

Ранее Королевская федерация футбола Испании сообщила, что все матчи Примеры и других лиг страны, которые пройдут до конца этой недели, начнутся с минуты молчания в память о Ксане.

Федерация также обратилась в УЕФА с просьбой организовать минуту молчания перед встречами сборной Испании с национальными командами Румынии и Фарерских островов в квалификации чемпионата Европы — 2020.

В июне этого года Энрике покинул должность главного тренера сборной Испании по семейным обстоятельствам.