«Барселона» исключила подписание Неймара за € 215 млн

«Барселона» отказалась приобретать форварда «Пари Сен-Жермен» Неймара за € 215 млн, сообщает Sport.es.
Согласно информации источника, руководство каталонского клуба исключило покупку 27-летнего нападающего парижан за указанную сумму. Однако в стане сине-гранатовых всё ещё рассчитывают заполучить бразильца путём включения в сделку по нему своих игроков.
Ранее стало известно, что Неймар изъявил желание покинуть «ПСЖ», а спортивный директор каталонского клуба Хавьер Бордас признал, что прогресс в обсуждении возможного возвращения бразильца всё же был достигнут. В сезоне-2018/19 бразильский нападающий принял участие в 28 матчах во всех турнирах на клубном уровне, в которых стал автором 23 забитых мячей, а также 13 результативных передач.
Контракт форварда с французским клубом действителен до 30 июня 2022 года. Неймар уже выступал в составе каталонской команды в период с 2013 по 2017 год.
- 30 августа 2019
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