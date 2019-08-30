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«ПСЖ» и «Реал» согласовали трансфер К. Наваса

«ПСЖ» и «Реал» согласовали трансфер К. Наваса
Футбол / Испания 0

Голкипер «Реала» Кейлор Навас продолжит карьеру в «Пари Сен-Жермен», сообщает RMC Sport.

Согласно информации источника, сумма трансфера 32-летнего вратаря «сливочных» составит € 13,5 млн. В сделку также будет включен голкипер парижан Альфонс Ареола — он будет выступать на «Сантьяго Бернабеу» на правах годичной аренды.

Навас перешёл в «Реал» летом 2014 года из «Леванте». Его трансфер обошёлся «Королевскому клубу» в € 10 млн. В текущем сезоне в матчах на клубном уровне вратарь участия не принимал. Контракт костариканца со «сливочными» рассчитан до лета следующего года. За пять лет выступлений на «Сантьяго Бернабеу» он выиграл с командой 12 трофеев, в том числе три раза подряд Лигу чемпионов (2015/16, 2006/17, 2017/18).

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