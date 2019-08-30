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У Кьеллини диагностировано повреждение «крестов», игроку будет сделана операция

У Кьеллини диагностировано повреждение «крестов», игроку будет сделана операция
Футбол / Италия 0

Защитник «Ювентуса» Джороджо Кьеллини получил травму передней крестообразной связки, сообщается на официальном сайте туринского клуба.

Проблемы с правым коленом 35-летний защитник почувствовал на сегодняшней тренировке команды. В ближайшие дни ему будет сделана операция.

Кьеллини перешёл в «Ювентус» летом 2005 года из «Фиорентины». Его трансфер обошёлся «старой синьоре» в € 77 млн. В составе туринского клуба он сыграл 507 матчей и забил 36 мячей. Контракт защитника с чемпионом Италии рассчитан до следующего лета. За 14 лет в «Ювентусе» футболист выиграл на клубном уровне 16 трофеев.

Новый сезон в итальянской Серии А «Ювентус» начал с гостевой победы над «Пармой» (1:0). В матче 2-го тура «стаарая синьора» сыграет дома с «Наполи» (31 августа).

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