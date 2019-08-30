У Кьеллини диагностировано повреждение «крестов», игроку будет сделана операция
Защитник «Ювентуса» Джороджо Кьеллини получил травму передней крестообразной связки, сообщается на официальном сайте туринского клуба.
Проблемы с правым коленом 35-летний защитник почувствовал на сегодняшней тренировке команды. В ближайшие дни ему будет сделана операция.
Кьеллини перешёл в «Ювентус» летом 2005 года из «Фиорентины». Его трансфер обошёлся «старой синьоре» в € 77 млн. В составе туринского клуба он сыграл 507 матчей и забил 36 мячей. Контракт защитника с чемпионом Италии рассчитан до следующего лета. За 14 лет в «Ювентусе» футболист выиграл на клубном уровне 16 трофеев.
Новый сезон в итальянской Серии А «Ювентус» начал с гостевой победы над «Пармой» (1:0). В матче 2-го тура «стаарая синьора» сыграет дома с «Наполи» (31 августа).
Роналду: надеюсь, в этот раз в ЛЧ победит «Ювентус»
- 30 августа 2019
-
22:35
-
22:34
-
22:23
-
22:10
-
22:08
-
21:55
-
21:54
-
21:35
-
21:18
-
21:17
-
21:00
-
20:46
-
20:39
-
20:29
-
20:16
-
20:07
-
19:57
-
19:52
-
19:23
-
19:19
-
18:58
-
18:44
-
18:34
-
18:32
-
18:23
-
18:19
-
18:11
-
18:07
-
17:56
-
17:43
-
17:37
-
17:27
-
17:17
-
17:17
-
17:04
Партнерский контент