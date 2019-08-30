Источник: ЦСКА согласовал с «Васко да Гама» переход Лукаса Сантоса

Полузащитник «Васко да Гама» Лукас Сантос продолжит карьеру в московском ЦСКА, утверждает Globo Esporte.
Согласно информации источника, клубы согласовывают последние условия сделки. 20-летний хавбек переберётся в стан «армейцев» на правах аренды, которая будет рассчитана до конца текущего года. По её истечении московский клуб будет иметь право выкупа контракта игрока.
Ожидается, что уже в субботу, 31 августа, футболист вместе со своим агентом Фабиано Фарахом вылетит в Россию.
Интерес к Сантосу также проявляли «Гояс», «Шапекоэнсе» и «Понте Прета». ЦСКА ранее уже предпринимал попытки подписать полузащитника. В феврале «армейцы» делали официальное предложение о покупке футболиста, однако в итоге клубы не сошлись в распределении доли от последующей продажи игрока.
- 30 августа 2019
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