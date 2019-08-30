Хавбек ЦСКА Макаров перешёл в «Авангард»

Московский ЦСКА договорился с курским «Авангардом» о продаже 23-летнего полузащитника Александра Макарова, сообщает пресс-служба «армейцев» на сайте клуба.
Макаров является воспитанником ЦСКА. Хавбек уже выступал за «Авангард» на правах аренды весной 2019 года, но принял участие лишь в четырёх матчах. Игрок пропустил концовку минувшего сезона из-за разрыва передней крестообразной связки.
Александр завершит восстановление под наблюдением медицинского штаба «армейцев».
«Авангард», набрав 10 очков, занимает 15-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. В 10 матчах команда Олега Василенко одержала 2 победы, 4 раза сыграла вничью и потерпела 4 поражения.
Посмотреть список трансферов клубов Российской Премьер-Лиги можно на «Чемпионате».
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