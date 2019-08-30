Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Уфа» — «Оренбург». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
11:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Хавбек ЦСКА Макаров перешёл в «Авангард»

Хавбек ЦСКА Макаров перешёл в «Авангард»
Футбол / РПЛ 0

Московский ЦСКА договорился с курским «Авангардом» о продаже 23-летнего полузащитника Александра Макарова, сообщает пресс-служба «армейцев» на сайте клуба.

Макаров является воспитанником ЦСКА. Хавбек уже выступал за «Авангард» на правах аренды весной 2019 года, но принял участие лишь в четырёх матчах. Игрок пропустил концовку минувшего сезона из-за разрыва передней крестообразной связки.

Александр завершит восстановление под наблюдением медицинского штаба «армейцев».

«Авангард», набрав 10 очков, занимает 15-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. В 10 матчах команда Олега Василенко одержала 2 победы, 4 раза сыграла вничью и потерпела 4 поражения.

Посмотреть список трансферов клубов Российской Премьер-Лиги можно на «Чемпионате».

Источник: ЦСКА согласовал с «Васко да Гама» переход Лукаса Сантоса
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент