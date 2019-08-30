Л. Суарес: Неймар переживает сложное время

Форвард «Барселоны» Луис Суарес прокомментировал информацию о возможном возвращении в каталонский клуб нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара.
«Знаю, что Неймар сейчас переживает сложное время. Нужно дать ему возможность остаться наедине со своим окружением и принять решение, которое будет лучшим для него», — приводит слова Суареса AS со ссылкой на Radio Sport 890.
Ранее стало известно, что Неймар изъявил желание покинуть «ПСЖ», а спортивный директор каталонского клуба Хавьер Бордас признал, что прогресс в обсуждении возможного возвращения бразильца всё же был достигнут. В сезоне-2018/19 бразильский нападающий принял участие в 28 матчах во всех турнирах на клубном уровне, в которых стал автором 23 забитых мячей, а также 13 результативных передач.
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