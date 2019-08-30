Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Уфа» — «Оренбург». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
11:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Л. Суарес: Неймар переживает сложное время

Л. Суарес: Неймар переживает сложное время
Футбол / Испания 0

Форвард «Барселоны» Луис Суарес прокомментировал информацию о возможном возвращении в каталонский клуб нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара.

«Знаю, что Неймар сейчас переживает сложное время. Нужно дать ему возможность остаться наедине со своим окружением и принять решение, которое будет лучшим для него», — приводит слова Суареса AS со ссылкой на Radio Sport 890.

Ранее стало известно, что Неймар изъявил желание покинуть «ПСЖ», а спортивный директор каталонского клуба Хавьер Бордас признал, что прогресс в обсуждении возможного возвращения бразильца всё же был достигнут. В сезоне-2018/19 бразильский нападающий принял участие в 28 матчах во всех турнирах на клубном уровне, в которых стал автором 23 забитых мячей, а также 13 результативных передач.

«Барселона» исключила подписание Неймара за € 215 млн
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент