«Севилья» упустила победу в матче с «Сельтой»
В матче 3-го тура испанской Примеры «Севилья» принимала «Сельту» из Виго. Встреча прошла в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» и завершилась со счётом 1:1.
Автором первого мяча стал полузащитник «Севильи» Франко Васкес на 81-й минуте с передачи хавбека Эвера Банеги. Спустя три минуты счёт сравнял полузащитник «Сельты» Денис Суарес, голевой пас отдал нападающий Сантьяго Лоренсо.
«Севилья» впервые потеряла очки в чемпионате Испании в нынешнем сезоне. В предыдущих двух турах команда Хулена Лопетеги обыграла «Гранаду» (1:0) и «Эспаньол» (2:0). «Сельта» ранее одержала победу в матче с «Валенсией» (1:0) и проиграла «Реалу» (1:3).
«Севилья», набрав 7 очков, возглавляет турнирную таблицу Примеры, «Сельта» (4) занимает девятое место.
Испания - Примера. 3-й тур
30 августа 2019, пятница. 21:00 МСК
Севилья
Севилья
Окончен
1 : 1
Сельта
Виго
1:0 Васкес – 81' 1:1 Суарес – 84'
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