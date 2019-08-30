Хохлов: ждём в «Динамо» нового форварда

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал ничью в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (0:0).

«Точности нам не хватило в завершении. Прибавили, потому что хотели выиграть. И подходы были, и моменты, но немножко не хватило в завершении. Во втором тайме мы попытались действовать на контратаках, нам нужно было этот баланс сохранить, не пропустить контратаки и постараться забить гол.

Трансферное окно ещё не закрыто, поэтому естественно, что мы ждём форварда. А получится его приобрести или нет, время покажет», — передаёт слова Хохлова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В турнирной таблице Премьер-Лиги «Динамо» занимает 11-е место. В активе столичной команды 9 очков.