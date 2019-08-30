Хохлов: ждём в «Динамо» нового форварда
Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал ничью в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (0:0).
«Точности нам не хватило в завершении. Прибавили, потому что хотели выиграть. И подходы были, и моменты, но немножко не хватило в завершении. Во втором тайме мы попытались действовать на контратаках, нам нужно было этот баланс сохранить, не пропустить контратаки и постараться забить гол.
Трансферное окно ещё не закрыто, поэтому естественно, что мы ждём форварда. А получится его приобрести или нет, время покажет», — передаёт слова Хохлова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
В турнирной таблице Премьер-Лиги «Динамо» занимает 11-е место. В активе столичной команды 9 очков.
«Динамо» и «Крылья Советов» сыграли вничью в матче чемпионата России
- 31 августа 2019
-
00:06
- 30 августа 2019
-
23:53
-
23:51
-
23:35
-
23:24
-
23:18
-
23:18
-
23:05
-
23:00
-
22:42
-
22:35
-
22:34
-
22:23
-
22:10
-
22:08
-
21:55
-
21:54
-
21:35
-
21:18
-
21:17
-
21:00
-
20:46
-
20:39
-
20:29
-
20:16
-
20:07
-
19:57
-
19:52
-
19:23
-
19:19
-
18:58
-
18:44
-
18:34
-
18:32
-
18:23
Партнерский контент