Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Уфа» — «Оренбург». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
11:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«РБ Лейпциг» обыграл «Боруссию» М и возглавил турнирную таблицу Бундеслиги

«РБ Лейпциг» обыграл «Боруссию» М и возглавил турнирную таблицу Бундеслиги
Футбол / Германия 0

«РБ Лейпциг» со счётом 3:1 обыграл мёнхенгладбахскую «Боруссию» в матче 3-го тура чемпионата Германии. Встреча проходила на стадионе «Боруссия-Парк» в Мёнхенгладбахе.

Героем встречи стал форвард гостей Тимо Вернер, сделавший хет-трик. Сначала он поразил ворота Яна Зоммера с передачи Эмиля Форсберга. Затем ему ассистировал Юссуф Поульсен. Уже в самом конце встречи команды обменялись забитыми мячами. Брил Эмболо с передачи Ласло Бенеша сократил отставание в счёте до минимума. А через три минуты Вернер установил окончательный счёт в матче.

С 9 очками «РБ Лейпциг» возглавил турнирную таблицу Бундеслиги. «Боруссия» занимает 7-е место с 4 очками.

Напомним, «РБ Лейпциг» является соперником «Зенита» по групповому раунду Лиги чемпионов.

Германия - Бундеслига. 3-й тур
30 августа 2019, пятница. 21:30 МСК
Боруссия М
Мёнхенгладбах
Окончен
1 : 3
РБ Лейпциг
Лейпциг
0:1 Вернер – 38'   0:2 Вернер – 47'   1:2 Эмболо – 90+1'   1:3 Вернер – 90+4'
«РБ Лейпциг» арендует у «Ромы» форварда Шика с правом выкупа за € 28 млн
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент