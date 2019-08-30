«РБ Лейпциг» обыграл «Боруссию» М и возглавил турнирную таблицу Бундеслиги

«РБ Лейпциг» со счётом 3:1 обыграл мёнхенгладбахскую «Боруссию» в матче 3-го тура чемпионата Германии. Встреча проходила на стадионе «Боруссия-Парк» в Мёнхенгладбахе.

Героем встречи стал форвард гостей Тимо Вернер, сделавший хет-трик. Сначала он поразил ворота Яна Зоммера с передачи Эмиля Форсберга. Затем ему ассистировал Юссуф Поульсен. Уже в самом конце встречи команды обменялись забитыми мячами. Брил Эмболо с передачи Ласло Бенеша сократил отставание в счёте до минимума. А через три минуты Вернер установил окончательный счёт в матче.

С 9 очками «РБ Лейпциг» возглавил турнирную таблицу Бундеслиги. «Боруссия» занимает 7-е место с 4 очками.

Напомним, «РБ Лейпциг» является соперником «Зенита» по групповому раунду Лиги чемпионов.