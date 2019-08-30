«РБ Лейпциг» обыграл «Боруссию» М и возглавил турнирную таблицу Бундеслиги
«РБ Лейпциг» со счётом 3:1 обыграл мёнхенгладбахскую «Боруссию» в матче 3-го тура чемпионата Германии. Встреча проходила на стадионе «Боруссия-Парк» в Мёнхенгладбахе.
Героем встречи стал форвард гостей Тимо Вернер, сделавший хет-трик. Сначала он поразил ворота Яна Зоммера с передачи Эмиля Форсберга. Затем ему ассистировал Юссуф Поульсен. Уже в самом конце встречи команды обменялись забитыми мячами. Брил Эмболо с передачи Ласло Бенеша сократил отставание в счёте до минимума. А через три минуты Вернер установил окончательный счёт в матче.
С 9 очками «РБ Лейпциг» возглавил турнирную таблицу Бундеслиги. «Боруссия» занимает 7-е место с 4 очками.
Напомним, «РБ Лейпциг» является соперником «Зенита» по групповому раунду Лиги чемпионов.
Германия - Бундеслига. 3-й тур
30 августа 2019, пятница. 21:30 МСК
Боруссия М
Мёнхенгладбах
Окончен
1 : 3
РБ Лейпциг
Лейпциг
0:1 Вернер – 38' 0:2 Вернер – 47' 1:2 Эмболо – 90+1' 1:3 Вернер – 90+4'
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