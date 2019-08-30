Дьян из «Галатасарая» оценивает предложения «Спартака», «Динамо» и ещё 3 клубов

Форвард «Галатасарая» Мбайе Дьян близок к смене клубной прописки, сообщает Tuttomercatoweb.
Согласно информации источника, стамбульский клуб практически согласовал переход нападающего «Монако» Радамеля Фалькао, поэтому готов отпустить сенегальца в другую команду. В настоящее время на Дьяна претендуют московские «Спартак» и «Динамо», а также «Монако», лиссабонский «Спортинг» и «Андерлехт». Футболист оценивает поступившие предложения. Ситуация с будущим 27-летнего форварда может решиться в ближайшие несколько часов.
В прошлом сезоне Дьян выступал за «Касымпашу», за которую сыграл 29 матчей в чемпионате Турции, забив 30 мячей (12 — с пенальти). С этим результатом форвард стал лучшим бомбардиром турецкой Суперлиги.
Контракт Дьяна с «Галатасараем» рассчитан до лета 2023 года.
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