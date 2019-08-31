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Соболев: мне пока рано в сборную России

Соболев: мне пока рано в сборную России
Футбол / РПЛ 0

Нападающий самарских «Крыльев Советов» Александр Соболев дал комментарий после домашнего матча 8-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (0:0).

«Сегодня мы потеряли два очка, могли выигрывать, но не получилось. Хотел, чтобы мы сегодня одержали победу, поэтому отрабатывал и в защите. Когда на последних минутах назначили штрафной, вспомнил матчи с «Локомотивом» и «Спартаком» и голы на последних минутах. Хорошо, что не пропустили, это придаст уверенности.

Не ждал вызова в сборную, рано. Прошло всего несколько туров. Если проведу на таком уровне половину сезона, сезон — то да, а так — рано пока мне в сборную. Уверен, что в следующем матче буду играть за «Крылья», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

В нынешнем сезоне Соболев забил 6 мячей и отдал 2 результативные передачи в 8 матчах чемпионата России. 22-летний форвард возглавляет гонку бомбардиров турнира.

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