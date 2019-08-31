Ван дер Сар: Роналду сказал, что заботится о де Лигте
Генеральный директор «Аякса» Эдвин ван дер Сар рассказал о состоявшемся у него разговоре с форвардом «Ювентуса» Криштиану Роналду. Нидерландец и португалец встретились в четверг, 29 августа, в Монако, где состоялась церемония вручения наград УЕФА и жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов.
«Криштиану сказал мне, что у него всё отлично и что он заботится о де Лигте», — приводит слова ван дер Сара Tuttosport.
Маттиса де Лигт перешёл в «Ювентус» этим летом из «Аякса». Трансфер 20-летнего футболиста обошёлся «старой синьоре» в € 85,5 млн. Дебютировать за туринский клуб защитнику пока не удалось. Вполне вероятно, что первый матч за «Ювентус» де Лигт сыграет с субботу, 31 августа, когда чемпион Италии во 2-м туре Серии А сыграет с «Наполи».
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