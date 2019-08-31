Женская сборная России обыграла Словению в матче квалификации Евро-2021

Женская национальная команда России по футболу обыграла сборную Словении в матче стартового тура отборочного турнира чемпионата Европы — 2021. Встреча состоялась в Веленье на стадионе «Об Езеру» и завершилась со счётом 1:0.

Автором единственного гола стала полузащитник Маргарита Черномырдина, выступающая за московский ЦСКА. 23-летняя футболистка отправила мяч в ворота соперника на 25-й минуте.

В следующем матче квалификации Евро-2021 россиянки сыграют с Эстонией. Встреча состоится в Москве на стадионе «Сапсан Арена» 3 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

Соперниками женской сборной России по группе А отборочного турнира чемпионата Европы — 2021 являются также национальные команды Косово, Турции и Нидерландов.