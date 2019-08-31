Женская сборная России обыграла Словению в матче квалификации Евро-2021
Женская национальная команда России по футболу обыграла сборную Словении в матче стартового тура отборочного турнира чемпионата Европы — 2021. Встреча состоялась в Веленье на стадионе «Об Езеру» и завершилась со счётом 1:0.
Автором единственного гола стала полузащитник Маргарита Черномырдина, выступающая за московский ЦСКА. 23-летняя футболистка отправила мяч в ворота соперника на 25-й минуте.
В следующем матче квалификации Евро-2021 россиянки сыграют с Эстонией. Встреча состоится в Москве на стадионе «Сапсан Арена» 3 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.
Соперниками женской сборной России по группе А отборочного турнира чемпионата Европы — 2021 являются также национальные команды Косово, Турции и Нидерландов.
Женская сборная России сохранила 25-е место в рейтинге ФИФА
- 31 августа 2019
-
01:01
-
00:56
-
00:26
-
00:25
-
00:06
- 30 августа 2019
-
23:53
-
23:51
-
23:35
-
23:24
-
23:18
-
23:18
-
23:05
-
23:00
-
22:42
-
22:35
-
22:34
-
22:23
-
22:10
-
22:08
-
21:55
-
21:54
-
21:35
-
21:18
-
21:17
-
21:00
-
20:46
-
20:39
-
20:29
-
20:16
-
20:07
-
19:57
-
19:52
-
19:23
-
19:19
-
18:58
Партнерский контент