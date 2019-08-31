Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Саутгемптон» — «Манчестер Юнайтед». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Финал Лиги чемпионов 2021 года может состояться в России

Финал Лиги чемпионов 2021 года может состояться в России
Футбол / Лига чемпионов 0

УЕФА, как правило, выбирает город, принимающий финал Лиги чемпионов, лишь для текущего чемпионата. Однако, руководящий орган решил сосредоточиться на долгосрочной перспективе, сообщает Associated Press.

Исполнительный комитет соберётся в Любляне 24-го сентября, чтобы официально заверить данное решение.

На проведение финала Лиги чемпионов следующего сезона претендовали Санкт-Петербург и Мюнхен. УЕФА готова отдать финал 2021 года россиянам, а в 2022 году решающий поединок состоится уже в Германии.

Уэмбли, в свою очередь, станет ареной для финала Лиги чемпионов летом 2023-го года. Но всё это станет реальностью только после принятия соответствующего решения на исполнительном комитете 24-го сентября.

Агент — об ходе Павлюченко из «Тоттенхэма»: Леви лично уговаривал Рому остаться
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент