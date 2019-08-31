Финал Лиги чемпионов 2021 года может состояться в России
УЕФА, как правило, выбирает город, принимающий финал Лиги чемпионов, лишь для текущего чемпионата. Однако, руководящий орган решил сосредоточиться на долгосрочной перспективе, сообщает Associated Press.
Исполнительный комитет соберётся в Любляне 24-го сентября, чтобы официально заверить данное решение.
На проведение финала Лиги чемпионов следующего сезона претендовали Санкт-Петербург и Мюнхен. УЕФА готова отдать финал 2021 года россиянам, а в 2022 году решающий поединок состоится уже в Германии.
Уэмбли, в свою очередь, станет ареной для финала Лиги чемпионов летом 2023-го года. Но всё это станет реальностью только после принятия соответствующего решения на исполнительном комитете 24-го сентября.
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