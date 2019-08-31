«Уфа» — «Оренбург»: прямой эфир матча начнётся 31 августа в 11:30
Сегодня, 31 августа, на стадионе «Нефтяник» в Уфе состоится матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги «Уфа» — «Оренбург». Начало — в 11:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.
Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.
Прямая видеотрансляция матча «Уфа» — «Оренбург» на «Чемпионате»
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Игорем Паниным из Дмитрова. В роли его ассистентов выступят Антон Аверьянов (Москва) и Арам Петросян (Бронницы). Резервным рефери на игру назначен Артём Любимов (Санкт-Петербург).
С расписанием нынешнего сезона Премьер-Лиги можно ознакомиться на «Чемпионате».
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