«Вольфсбург» назвал тренером «Александрии» Буряка. Тот ушёл из клуба 7 лет назад

Немецкий «Вольфсбург» допустил нелепую ошибку, представляя соперников по групповому этапу Лиги Европы.



Рассказывая про украинскую «Александрию», пресс-служба немецкого клуба заявила, что тренером украинцев является бывший игрок сборной СССР и тренер «Динамо» Киев Леонид Буряк. При этом «Александрией» вот уже седьмой год руководит Владимир Шаран. Буряк тренировал «Александрию» менее сезона — за год до прихода на должность Шарана.



«Александрия Леонида Буряка — это нечто неизведанное», — говорится в сообщении пресс-службы.



Напомним, соперниками «Вольфсбурга» на групповом этапе Лиги Европы помимо «Александрии» стали «Гент» и «Сент-Этьен». Также стали известны соперники российских клубов ЦСКА и «Краснодар».