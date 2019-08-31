ЦСКА заплатил за аренду хавбека Лукаса Сантоса € 200 тыс.

ЦСКА заплатил около € 200 тыс. за аренду полузащитника «Васко да Гама» Лукаса Сантоса, сообщает UOL.



По информации источника, арендное соглашение 20-летнего бразильского футболиста рассчитано до декабря 2019 года с правом последующего выкупа. Ранее агент Сантоса подтвердил информацию о переходе игрока в московский ЦСКА.



Интерес к Сантосу также проявляли «Гояс», «Шапекоэнсе» и «Понте Прета». ЦСКА ранее уже предпринимал попытки подписать полузащитника. В феврале «армейцы» делали официальное предложение о покупке футболиста, но в итоге стороны не договорились о трансфере. Клубы тогда не сошлись в распределении доли от последующей перепродажи 20-летнего хавбека.

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