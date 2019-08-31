Лукаку ответил Гари Невиллу, обвинившему его в непрофессионализме

Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку, перешедший в итальянский клуб из «Манчестер Юнайтед», ответил на слова экс-игрока «красных дьяволов» Гари Невилла. Напомним, ранее Невилл раскритиковал Лукаку за лишний вес и обвинил в непрофессионализме.



«Не сомневайтесь в моём профессионализме. Я живу этой игрой. Длаю всё, чтобы развиваться. Гари Невилл может критиковать мою физическую форму, но он никогда не должен говорить о моём профессионализме и что я недостаточно усердно работаю», — приводит слова Лукаку Goal.com.



Трансфер 26-летнего нападающего «красных дьяволов» обошёлся миланскому клубу в € 65 млн. Таким образом, бельгиец стал самым дорогим подписанием в истории нерадзурри. Контракт с «Интером» футболист подписал сроком на пять лет — до 30 июня 2024 года.

«Он весит больше 100 кг! И это игрок «МЮ»!» Гари Невилл рад уходу Лукаку