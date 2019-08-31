Лукаку ответил Гари Невиллу, обвинившему его в непрофессионализме

Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку, перешедший в итальянский клуб из «Манчестер Юнайтед», ответил на слова экс-игрока «красных дьяволов» Гари Невилла. Напомним, ранее Невилл раскритиковал Лукаку за лишний вес и обвинил в непрофессионализме.
«Не сомневайтесь в моём профессионализме. Я живу этой игрой. Длаю всё, чтобы развиваться. Гари Невилл может критиковать мою физическую форму, но он никогда не должен говорить о моём профессионализме и что я недостаточно усердно работаю», — приводит слова Лукаку Goal.com.
Трансфер 26-летнего нападающего «красных дьяволов» обошёлся миланскому клубу в € 65 млн. Таким образом, бельгиец стал самым дорогим подписанием в истории нерадзурри. Контракт с «Интером» футболист подписал сроком на пять лет — до 30 июня 2024 года.
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