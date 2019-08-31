Соболев может продолжить карьеру в «Лечче»
Нападающий самарских «Крыльев Советов» Александр Соболев может продолжить карьеру в Италии, сообщает Sky Sport Italia.
По информации источника, в услугах 22-летнего российского форварда заинтересован «Лечче». Детали возможного трансфера не уточняются. Ранее генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков заявил, что клуб не собирается расставаться с Соболевым в летнее трансферное окно.
В нынешнем сезоне Соболев забил 6 мячей и отдал 2 результативные передачи в 8 матчах чемпионата России. 22-летний форвард возглавляет гонку бомбардиров Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20.
«Лечче» не набрал очков в 1-м матче чемпионата Италии и занимает предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице соревнований.
Соболев: мне пока рано в сборную России
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