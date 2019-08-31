«Фиорентина» сообщила о переходе хавбека «Спортинга» Фернандеша в «Реал»

Спортивный директор «Фиорентины» Даниэле Праде неожиданно проговорился о громком трансфере, который, вероятно, официально будет оформлен уже сегодня, в последний день трансферного окна. По его словам, «Реал» договорился со «Спортингом» о переходе полузащитника Бруну Фернандеша за € 70 млн.



Ранее «Фиорентина» интересовалась форвардом «Спортинга» Рафиньей. Праде прокомментировал ситуацию с возможным трансфером.



«Вероятно, теперь Рафинья нам недоступен. «Спортинг» уже продал Бруну Фернандеша в «Реал» за € 70 млн. Больше о продажах они не думают», — цитирует Даниэле Marca.



Напомним, Фернандеш был для «Реала» альтернативой трансферам Поля Погба и Кристиана Эриксена. Вероятно, теперь оба футболиста останутся в своих клубах.