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«Фиорентина» сообщила о переходе хавбека «Спортинга» Фернандеша в «Реал»

«Фиорентина» сообщила о переходе хавбека «Спортинга» Фернандеша в «Реал»
Футбол / Испания 0

Спортивный директор «Фиорентины» Даниэле Праде неожиданно проговорился о громком трансфере, который, вероятно, официально будет оформлен уже сегодня, в последний день трансферного окна. По его словам, «Реал» договорился со «Спортингом» о переходе полузащитника Бруну Фернандеша за € 70 млн.

Ранее «Фиорентина» интересовалась форвардом «Спортинга» Рафиньей. Праде прокомментировал ситуацию с возможным трансфером.

«Вероятно, теперь Рафинья нам недоступен. «Спортинг» уже продал Бруну Фернандеша в «Реал» за € 70 млн. Больше о продажах они не думают», — цитирует Даниэле Marca.

Напомним, Фернандеш был для «Реала» альтернативой трансферам Поля Погба и Кристиана Эриксена. Вероятно, теперь оба футболиста останутся в своих клубах.

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