«Саутгемптон» — «Манчестер Юнайтед»: прямой эфир начнётся 31 августа в 14:30
Сегодня, 31 августа, состоится матч 4-го тура английской Премьер-лиги «Саутгемптон» — «Манчестер Юнайтед». Встреча пройдёт на стадионе «Сент-Мэри» в Саутгемптоне, прямая видеотрансляция начнётся в 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Майком Дином. В роли его ассистентов выступят Даррен Кэнн и Дэниел Робатан. Резервным рефери на эту встречу назначен Саймон Хупер.
«Манчестер Юнайтед» набрал 4 очка в 3 матчах и занимает 5-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Саутгемптон» (3) — на 18-м месте. Лидером соревнований на данный момент является «Ливерпуль».
С расписанием английской Премьер-лиги сезона-2019/20 можно ознакомиться на «Чемпионате».
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