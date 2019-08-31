«Саутгемптон» — «Манчестер Юнайтед»: прямой эфир начнётся 31 августа в 14:30

Сегодня, 31 августа, состоится матч 4-го тура английской Премьер-лиги «Саутгемптон» — «Манчестер Юнайтед». Встреча пройдёт на стадионе «Сент-Мэри» в Саутгемптоне, прямая видеотрансляция начнётся в 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Майком Дином. В роли его ассистентов выступят Даррен Кэнн и Дэниел Робатан. Резервным рефери на эту встречу назначен Саймон Хупер.



«Манчестер Юнайтед» набрал 4 очка в 3 матчах и занимает 5-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Саутгемптон» (3) — на 18-м месте. Лидером соревнований на данный момент является «Ливерпуль».



С расписанием английской Премьер-лиги сезона-2019/20 можно ознакомиться на «Чемпионате».