«Манчестер Сити» интересуется 19-летним норвежским игроком

«Манчестер Сити» заинтересован в услугах полузащитника «Будё-Глимт» Хакона Эвжена, сообщает Daily Mail.



По информации источника, английский клуб намерен приобрести 19-летнего норвежского футболиста в предстоящее зимнее трансферное окно. Помимо «Манчестер Сити» Эвженом интересуются такие клубы, как «Манчестер Юнайтед», «Андерлехт», «АЗ Алкмар», а также ряд немецких и итальянских команд.



В сезоне-2018/19 Эвжен принял участие в 18 матчах чемпионата Норвегии, записал на свой счёт 9 голов и отдал 4 результативные передачи. Действующий контракт футболиста с норвежским клубом рассчитан до июня 2021 года.



«Манчестер Сити» набрал 7 очков в 3 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

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