«Рубин» — «Сочи»: составы команд на матч 8-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы казанского «Рубина» и «Сочи» на матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Центральный» в Казани. Начало — в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию встречи.



«Рубин»: Дюпин, Сорокин, Данченко, Степанов, Уремович, Башкиров, Иг. Коновалов, Макаров, Кварацхелия, Давиташвили, Марков.



Запасные: Ив. Коновалов, Городовой, Денисов, Гранат, Плиев, Старфельт, Акбашев, Кипиани, Закиров, Седов, Кьяртанссон, Микелтадзе.



«Сочи»: Джанаев, Кудряшов, Юрганов, Калугин, Бурмистров, Полоз, Цаллагов, Мостовой, Лагатор, Нобоа, Ан. Заболотный.



Запасные: Фролов, Н. Заболотный, Маргасов, Шакуро, Померко, Набиуллин, Бахтияров, Карапетян.