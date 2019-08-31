«Рубин» — «Сочи»: составы команд на матч 8-го тура РПЛ
Стали известны стартовые составы казанского «Рубина» и «Сочи» на матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Центральный» в Казани. Начало — в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию встречи.
«Рубин»: Дюпин, Сорокин, Данченко, Степанов, Уремович, Башкиров, Иг. Коновалов, Макаров, Кварацхелия, Давиташвили, Марков.
Запасные: Ив. Коновалов, Городовой, Денисов, Гранат, Плиев, Старфельт, Акбашев, Кипиани, Закиров, Седов, Кьяртанссон, Микелтадзе.
«Сочи»: Джанаев, Кудряшов, Юрганов, Калугин, Бурмистров, Полоз, Цаллагов, Мостовой, Лагатор, Нобоа, Ан. Заболотный.
Запасные: Фролов, Н. Заболотный, Маргасов, Шакуро, Померко, Набиуллин, Бахтияров, Карапетян.
- 31 августа 2019
-
13:32
-
13:30
-
13:23
-
12:53
-
12:50
-
12:46
-
12:34
-
12:29
-
12:16
-
12:00
-
11:57
-
11:37
-
11:36
-
11:30
-
11:04
-
11:00
-
10:59
-
10:12
-
10:09
-
09:56
-
09:53
-
09:40
-
09:31
-
09:24
-
09:15
-
08:12
-
06:06
-
04:03
-
02:39
-
01:53
-
01:01
-
00:56
-
00:26
-
00:25
-
00:06
Партнерский контент