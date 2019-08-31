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«Динамо» предлагали приобрести Симоне Дзадзу. Москвичей отпугнула цена

«Динамо» предлагали приобрести Симоне Дзадзу. Москвичей отпугнула цена
Футбол / РПЛ 0

Руководство московского «Динамо» рассматривало вариант с подписанием нападающего «Торино» Симоне Дзадзы. Об этом сообщает официальный сайт «Матч ТВ».

Главным препятствием для завершения трансфера стала стоимость итальянского футболиста — туринский клуб запросил за форварда не менее € 20 млн.

Напомним, также сообщалось об интересе столичного клуба к нападающему «Славии Праги» Томаша Соучека и форварду «Палмейраса» Борхи. Соучек отказался от переезда в Россию, тогда как с Борхой якобы продолжаются переговоры.

Ранее главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов заявил, что по-прежнему ожидает усиления в виде нападающего. В турнирной таблице Премьер-Лиги «Динамо» занимает 11-е место. В активе столичной команды 9 очков.

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