«Динамо» предлагали приобрести Симоне Дзадзу. Москвичей отпугнула цена
Руководство московского «Динамо» рассматривало вариант с подписанием нападающего «Торино» Симоне Дзадзы. Об этом сообщает официальный сайт «Матч ТВ».
Главным препятствием для завершения трансфера стала стоимость итальянского футболиста — туринский клуб запросил за форварда не менее € 20 млн.
Напомним, также сообщалось об интересе столичного клуба к нападающему «Славии Праги» Томаша Соучека и форварду «Палмейраса» Борхи. Соучек отказался от переезда в Россию, тогда как с Борхой якобы продолжаются переговоры.
Ранее главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов заявил, что по-прежнему ожидает усиления в виде нападающего. В турнирной таблице Премьер-Лиги «Динамо» занимает 11-е место. В активе столичной команды 9 очков.
- 31 августа 2019
-
13:32
-
13:30
-
13:23
-
12:53
-
12:50
-
12:46
-
12:34
-
12:29
-
12:16
-
12:00
-
11:57
-
11:37
-
11:36
-
11:30
-
11:04
-
11:00
-
10:59
-
10:12
-
10:09
-
09:56
-
09:53
-
09:40
-
09:31
-
09:24
-
09:15
-
08:12
-
06:06
-
04:03
-
02:39
-
01:53
-
01:01
-
00:56
-
00:26
-
00:25
-
00:06
Партнерский контент