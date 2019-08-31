Сычёв: «Пюник» заинтересовал меня большими амбициями и планами развития

Новичок «Пюника» Дмитрий Сычёв прокомментировал решение возобновить профессиональную карьеру. Напомним, 35-летний нападающий подписал с клубом из Еревана соглашение по схеме «1+1».

«Очень рад продолжить профессиональную карьеру. Надеюсь получать удовольствие от футбола и радовать поклонников своей игрой.

Спасибо «Пюнику» и лично президенту Артуру Согомоняну за эту возможность и доверие. Клуб прежде всего заинтересовал меня профессиональным подходом, большими амбициями и планами развития, что полностью соответствует моей философии», — передаёт слова Сычёва корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

«Пюник» набрал 6 очков в 4 матчах и занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата Армении. Напомним, армянскую команду тренирует российский тренер Александр Тарханов.