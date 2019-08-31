Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Бёрнли» — «Ливерпуль». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Сычёв: «Пюник» заинтересовал меня большими амбициями и планами развития

Сычёв: «Пюник» заинтересовал меня большими амбициями и планами развития
Футбол / Прочие турниры 0

Новичок «Пюника» Дмитрий Сычёв прокомментировал решение возобновить профессиональную карьеру. Напомним, 35-летний нападающий подписал с клубом из Еревана соглашение по схеме «1+1».

«Очень рад продолжить профессиональную карьеру. Надеюсь получать удовольствие от футбола и радовать поклонников своей игрой.

Спасибо «Пюнику» и лично президенту Артуру Согомоняну за эту возможность и доверие. Клуб прежде всего заинтересовал меня профессиональным подходом, большими амбициями и планами развития, что полностью соответствует моей философии», — передаёт слова Сычёва корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

«Пюник» набрал 6 очков в 4 матчах и занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата Армении. Напомним, армянскую команду тренирует российский тренер Александр Тарханов.

Дмитрий Сычёв подписал контракт с «Пюником»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент