Сычёв: «Пюник» заинтересовал меня большими амбициями и планами развития

Новичок «Пюника» Дмитрий Сычёв прокомментировал решение возобновить профессиональную карьеру. Напомним, 35-летний нападающий подписал с клубом из Еревана соглашение по схеме «1+1».
«Очень рад продолжить профессиональную карьеру. Надеюсь получать удовольствие от футбола и радовать поклонников своей игрой.
Спасибо «Пюнику» и лично президенту Артуру Согомоняну за эту возможность и доверие. Клуб прежде всего заинтересовал меня профессиональным подходом, большими амбициями и планами развития, что полностью соответствует моей философии», — передаёт слова Сычёва корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
«Пюник» набрал 6 очков в 4 матчах и занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата Армении. Напомним, армянскую команду тренирует российский тренер Александр Тарханов.
- 31 августа 2019
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