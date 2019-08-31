«Локомотив» проиграл «Ростову» в матче молодёжного первенства России
В матче 8-го тура молодёжного первенства России «Локомотив» принимал «Ростов». Встреча прошла на стадионе «Сапсан-Арена» в Москве и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.
Голами в составе «Локомотива» отметились защитники Михаил Иваньков и Илья Петухов. За ростовский клуб забили полузащитники Гоча Гогричиани и Никита Колотиевский, а также нападающий Владимир Абрамов. Таким образом, «Ростов» продлил беспроигрышную серию в молодёжном первенстве России до 3 матчей.
«Ростов» набрал 13 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице молодёжного первенства России. «Локомотив» (16) — на 2-м месте. Лидером соревнований на данный момент является московское «Динамо», набравшее 16 очков в 8 матчах.
- 31 августа 2019
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