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«Локомотив» проиграл «Ростову» в матче молодёжного первенства России

«Локомотив» проиграл «Ростову» в матче молодёжного первенства России
Футбол / РПЛ 0

В матче 8-го тура молодёжного первенства России «Локомотив» принимал «Ростов». Встреча прошла на стадионе «Сапсан-Арена» в Москве и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

Голами в составе «Локомотива» отметились защитники Михаил Иваньков и Илья Петухов. За ростовский клуб забили полузащитники Гоча Гогричиани и Никита Колотиевский, а также нападающий Владимир Абрамов. Таким образом, «Ростов» продлил беспроигрышную серию в молодёжном первенстве России до 3 матчей.

«Ростов» набрал 13 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице молодёжного первенства России. «Локомотив» (16) — на 2-м месте. Лидером соревнований на данный момент является московское «Динамо», набравшее 16 очков в 8 матчах.

Россия - Молодёжное первенство. 8-й тур
31 августа 2019, суббота. 10:30 МСК
Локомотив-мол.
Москва
Окончен
2 : 3
Ростов-мол.
Ростов-на-Дону
1:0 Иваньков – 11'   2:0 Петухов – 44'   2:1 Гогричиани – 49'   2:2 Колотиевский – 66'   2:3 Абрамов – 77'
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