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«Оренбург» одержал первую победу в сезоне РПЛ, обыграв «Уфу»

«Оренбург» одержал первую победу в сезоне РПЛ, обыграв «Уфу»
Футбол / РПЛ 0

В матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги «Уфа» принимала «Оренбург». Встреча прошла на стадионе «Нефтяник» в Уфе и завершилась победой гостей со счётом 2:1 в пользу гостей.

На 40-й минуте главный арбитр встречи Игорь Панин назначил пенальти в ворота «Уфы», который успешно реализовал нападающий «Оренбурга» Джордже Деспотович. В конце первого тайма защитник уфимской команды Александр Пуцко получил вторую жёлтую карточку и был вынужден покинуть поле. На 54-й минуте Панин показал красную карточку защитнику «Оренбурга» Виталию Шахову, после чего составы уравнялись. Через 12 минут защитник Георгий Зотов упрочил преимущество гостей в счёте. На 68-й минуте единственный гол за «Уфу» забил форвард Вячеслав Кротов. Эта победа стала первой для «Оренубрга» в нынешнем сезоне РПЛ.

«Оренбург» набрал 5 очков и поднялся на 14-е место в турнирной таблице РПЛ. «Уфа» (10) — на 10-м месте.

Россия - Премьер-Лига. 8-й тур
31 августа 2019, суббота. 11:30 МСК
Уфа
Уфа
Окончен
1 : 2
Оренбург
Оренбург
0:1 Деспотович – 40' (пен)   0:2 Зотов – 66'   1:2 Кротов – 68'
Удаления: Пуцко – 45+1' / Шахов – 53'
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