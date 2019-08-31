«Оренбург» одержал первую победу в сезоне РПЛ, обыграв «Уфу»

В матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги «Уфа» принимала «Оренбург». Встреча прошла на стадионе «Нефтяник» в Уфе и завершилась победой гостей со счётом 2:1 в пользу гостей.



На 40-й минуте главный арбитр встречи Игорь Панин назначил пенальти в ворота «Уфы», который успешно реализовал нападающий «Оренбурга» Джордже Деспотович. В конце первого тайма защитник уфимской команды Александр Пуцко получил вторую жёлтую карточку и был вынужден покинуть поле. На 54-й минуте Панин показал красную карточку защитнику «Оренбурга» Виталию Шахову, после чего составы уравнялись. Через 12 минут защитник Георгий Зотов упрочил преимущество гостей в счёте. На 68-й минуте единственный гол за «Уфу» забил форвард Вячеслав Кротов. Эта победа стала первой для «Оренубрга» в нынешнем сезоне РПЛ.



«Оренбург» набрал 5 очков и поднялся на 14-е место в турнирной таблице РПЛ. «Уфа» (10) — на 10-м месте.