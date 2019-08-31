«Локомотив» — «Ростов»: прямой эфир матча начнётся 31 августа в 16:30

Сегодня, 31 августа, на стадионе «РЖД Арена» в Москве состоится матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Ростов». Начало — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.
Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.
Прямая видеотрансляция матча «Локомотив» — «Ростов» на «Чемпионате»
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Лапочкиным из Санкт-Петербурга. В роли его ассистентов выступят Алексей Воронцов (Ярославль) и Алексей Стипиди (Краснодар). Резервным рефери на игру назначен Алексей Матюнин (Москва).
С расписанием нынешнего сезона Премьер-Лиги можно ознакомиться на «Чемпионате».
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