Чичарито близок к переходу в «Севилью»
Мексиканский форвард «Вест Хэм Юнайтед» Хавьер Эрнандес в ближайшее время станет футболистом «Севильи». Об этом сообщает Marca.
По информации издания, уже до конца недели Чичарито пройдёт медицинское обследование и подпишет трёхлетний контракт с испанской командой. Сумма трансфера составит 10 млн евро.
В сезоне-2018/19 31-летний мексиканец провёл 25 матчей в английской Премьер-лиге. На его счету семь забитых мячей. В текущем сезоне на счету Чичарито один гол в двух матчах АПЛ.
Ранее Хавьер Эрнандес защищал цвета английского «Манчестер Юнайтед», испанского «Реала Мадрид», а также немецкого «Байера-04». В составе сборной Мексики футболист провёл 108 матчей, в которых отметился 51 забитым мячом.
- 31 августа 2019
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