«Саутгемптон» — «Манчестер Юнайтед» составы команд на матч 4-го тура АПЛ
Стали известны стартовые составы «Саутгемптона» и «Манчестер Юнайтед» на матч 4-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Сент-Мэри» в Саутгемптоне, прямая видеотрансляция начнётся в 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Саутгемптон»: Ганн, Вестергор, Беднарек, Дансо, Седрик, Хёйбьерг, Ромеу, Уорд-Праус, Буфаль, Ингс, Адамс.
«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Ван-Биссака, Магуайр, Линделёф, Янг, Мактоминай, Погба, Джеймс, Перейра, Рашфорд, Мата.
В третьем туре подопечные Уле-Гуннара Сульшера сенсационно уступили «Кристал Пэлас» на домашнем стадионе. «Саутгемптон» на выезде обыграл «Брайтон» — 2:0. Лидером соревнований в настоящий момент является «Ливерпуль», набравший 9 очков в 3 матчах.
- 31 августа 2019
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