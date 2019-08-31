«Зенит» одержал победу в матче со «Спартаком» в молодёжном первенстве
В матче 8-го тура молодёжного первенства России «Спартак» принимал «Зенит». Встреча состоялась на четвёртом поле академии «Спартак» имени Ф. Черенкова в Москве и завершилась со счётом 4:3 в пользу петербургской команды.
Голами в составе «Зенита» отметились полузащитники Вадим Симутенков, Максим Бачинский и Владимир Хубулов, а также защитник Данила Хотулёв. За «Спартак» забили хавбеки Степан Онанесян и Максим Калачевский, а также нападающий Святослав Кожедуб.
Петербургский «Зенит» набрал 18 очков и поднялся на 1-е место в турнирной таблице молодёжного первенства России. Московский «Спартак» (7) — на 13-м месте. В следующем туре «Зенит» сыграет с тульским «Арсеналом», а «Спартак» проведёт матч с «Уралом».
- 31 августа 2019
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