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«Зенит» одержал победу в матче со «Спартаком» в молодёжном первенстве

«Зенит» одержал победу в матче со «Спартаком» в молодёжном первенстве
Футбол / РПЛ 0

В матче 8-го тура молодёжного первенства России «Спартак» принимал «Зенит». Встреча состоялась на четвёртом поле академии «Спартак» имени Ф. Черенкова в Москве и завершилась со счётом 4:3 в пользу петербургской команды.

Голами в составе «Зенита» отметились полузащитники Вадим Симутенков, Максим Бачинский и Владимир Хубулов, а также защитник Данила Хотулёв. За «Спартак» забили хавбеки Степан Онанесян и Максим Калачевский, а также нападающий Святослав Кожедуб.

Петербургский «Зенит» набрал 18 очков и поднялся на 1-е место в турнирной таблице молодёжного первенства России. Московский «Спартак» (7) — на 13-м месте. В следующем туре «Зенит» сыграет с тульским «Арсеналом», а «Спартак» проведёт матч с «Уралом».

Россия - Молодёжное первенство. 8-й тур
31 августа 2019, суббота. 12:00 МСК
Спартак-мол.
Москва
Окончен
3 : 4
Зенит-мол.
Санкт-Петербург
0:1 Хотулёв – 6'   0:2 Симутенков – 15'   0:3 Бачинский – 24'   1:3 Кожедуб – 37'   2:3 Оганесян – 43'   3:3 Калачевский – 57'   3:4 Хубулов – 64'
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