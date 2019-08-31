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«Бёрнли» — «Ливерпуль». Платная прямая трансляция
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19:30 Мск
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«Манчестер Сити» — «Брайтон»: прямой эфир начнётся 31 августа в 17:00

«Манчестер Сити» — «Брайтон»: прямой эфир начнётся 31 августа в 17:00
Футбол / Англия 0

Сегодня, 31 августа, состоится матч 4-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» — «Брайтон энд Хоув Альбион». Встреча пройдёт на стадионе «Этихад — Сити оф Манчестер», прямая видеотрансляция начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Джонатаном Моссом. В роли его ассистентов выступят Марк Перри и Саймон Беннетт. Резервным рефери на эту встречу назначен Роберт Джонс.

«Манчестер Сити» набрал 7 очков в 3 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Брайтон» (4) — на 8-м месте. Лидером соревнований на данный момент является «Ливерпуль».

С расписанием английской Премьер-лиги сезона-2019/20 можно ознакомиться на «Чемпионате».

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