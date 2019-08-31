«Челси» — «Шеффилд Юнайтед»: прямой эфир начнётся 31 августа в 17:00

Сегодня, 31 августа, состоится матч 4-го тура английской Премьер-лиги «Челси» — «Шеффилд Юнайтед». Встреча пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне, прямая видеотрансляция начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Стюартом Атвеллом. В роли его ассистентов выступят Стюарт Бёрт и Николас Хоптон. Резервным рефери на эту встречу назначен Дин Уайтстоун.



«Челси» набрал 4 очка в 3 матчах и занимает 13-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Шеффилд Юнайтед» (4) — на 9-м месте. Лидером соревнований на данный момент является «Ливерпуль».



С расписанием английской Премьер-лиги сезона-2019/20 можно ознакомиться на «Чемпионате».