«Кристал Пэлас» — «Астон Вилла»: прямой эфир начнётся 31 августа в 17:00

Сегодня, 31 августа, состоится матч 4-го тура английской Премьер-лиги «Кристал Пэлас» — «Астон Вилла». Встреча пройдёт на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне, прямая видеотрансляция начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Кевином Френдом. В роли его ассистентов выступят Скотт Леджер и Энди Гарратт. Резервным рефери на эту встречу назначен Том Нильд.



«Кристал Пэлас» набрал 4 очка в 3 матчах и занимает 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Астон Вилла» (3) — на 16-м месте. Лидером соревнований на данный момент является «Ливерпуль».



С расписанием английской Премьер-лиги сезона-2019/20 можно ознакомиться на «Чемпионате».