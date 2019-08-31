«Ньюкасл Юнайтед» — «Уотфорд»: прямой эфир начнётся 31 августа в 17:00

Сегодня, 31 августа, состоится матч 4-го тура английской Премьер-лиги «Ньюкасл Юнайтед» — «Уотфорд». Встреча пройдёт на стадионе «Сент-Джеймс Парк — Спортс Директ Арена» в Ньюкасл-апон-Тайн, прямая видеотрансляция начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Грэмом Скоттом. В роли его ассистентов выступят Нил Дэвис и Эдриан Холмс. Резервным рефери на эту встречу назначен Майкл Солсбери.



«Ньюкасл Юнайтед» набрал 3 очка в 3 матчах и занимает предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Уотфорд» (0) — на последнем, 20-м месте. Лидером соревнований на данный момент является «Ливерпуль».



С расписанием английской Премьер-лиги сезона-2019/20 можно ознакомиться на «Чемпионате».