«Спартак» — «Зенит»: смотреть онлайн, прямая трансляция матча

Завтра, 1 сентября, на стадионе «Открытие Арена» в Москве состоится матч восьмого тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Зенит». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Прямую трансляцию игры покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию матча.
Главным судьёй этого матча назначен Виталий Мешков. Его ассистентами станут Максим Гаврилин и Адлан Хатуев. Резервный рефери — Павел Кукуян.
Напомним, по итогам семи туров «Спартак» и «Зенит» делят первую строчку в турнирной таблице с «Краснодаром», «Ростовом» и «Локомотивом» — у всех клубов по 14 очков.
Лучшим бомбардиром московского клуба в РПЛ является центральный защитник Самюэль Жиго, отметившийся тремя забитыми мячами. В составе питерцев четырьмя голами отличился капитан сборной России Артём Дзюба.
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