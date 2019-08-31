Евсеев: смотрите, один «Газпром» обыграли, а второй не смогли… дочерний

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал итоги матча восьмого тура Российской Премьер-Лиги, в котором его подопечные уступили «Оренбургу» со счётом 1:2.



«Претензии к арбитру в моменте со вторым мячом? Думаю, у нас есть люди, которые разбираются, но хотелось бы сказать одно: может ли у нас судейским корпусом руководить независимый человек? Просто независимый. Ни от кого. А у нас получается, мы то Будогосского ставим, то Егорова, а воз и ныне там.



Отмечу ещё одну закономерность: смотрите, мы один «Газпром» обыграли до этого, второй «Газпром» не смогли… дочерний», — заявил Евсеев в эфире телеканала «Матч Премьер».

По итогам матча «Уфа» осталась на восьмой строчке турнирной таблицы, тогда как «Оренбург» поднялся на 14 место.