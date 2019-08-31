Федотов обратился с речью к игрокам «Оренбурга» после победы в матче с «Уфой»
Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов в раздевалке обратился с речью к игрокам команды после победы в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой» (2:1).
«Первый шаг сделан, поэтому всех поздравляю с победой. Всем — здоровья и хорошего, активного отдыха. Сами знаете, что надо будет потрудиться, чтобы приехать и сразу включиться в работу. Всех — с победой!» — сказал Федотов.
Видео можно посмотреть на странице «Оренбурга» в «Твиттере».
Напомним, победа в матче с «Уфой» стала для «Оренбурга» первой в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги. «Оренбург» набрал 5 очков и поднялся на 14-е место в турнирной таблице РПЛ. «Уфа» (10) — на 10-м месте. Лидером соревнований на данный момент является «Краснодар».
- 31 августа 2019
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