«Локомотив» — «Ростов»: составы команд на матч 8-го тура РПЛ
Стали известны стартовые составы «Локомотива» и «Ростова» на матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится сегодня, 31 августа, на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Начало матча — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию встречи.
«Локомотив»: Гилерме, Игнатьев, Рыбусь, Чорлука, Хёведес, Баринов, Жемалетдинов, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Крыховяк, Смолов.
Запасные: Коченков, Медведев, Живоглядов, Кверквелия, Идову, Мурило, Коломейцев, Дорофеев, Тугарев, Жоау Мариу, Джорджевич, Эдер.
«Ростов»: Бабурин, Козлов, Чернов, Чистяков, Сигурдссон, Ионов, Ерёменко, Попов, Норманн, Саплинов, Шомуродов.
Запасные: Песьяков, Фролкин, Логашов, Маляров, Вилюш, Ведерников, Байрамян, Зуев, Хаджикадунич, Прошляков, Долгов.
- 31 августа 2019
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