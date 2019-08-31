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«Локомотив» — «Ростов»: составы команд на матч 8-го тура РПЛ

«Локомотив» — «Ростов»: составы команд на матч 8-го тура РПЛ
Футбол / РПЛ 0

Стали известны стартовые составы «Локомотива» и «Ростова» на матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится сегодня, 31 августа, на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Начало матча — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию встречи.

«Локомотив»: Гилерме, Игнатьев, Рыбусь, Чорлука, Хёведес, Баринов, Жемалетдинов, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Крыховяк, Смолов.

Запасные: Коченков, Медведев, Живоглядов, Кверквелия, Идову, Мурило, Коломейцев, Дорофеев, Тугарев, Жоау Мариу, Джорджевич, Эдер.

«Ростов»: Бабурин, Козлов, Чернов, Чистяков, Сигурдссон, Ионов, Ерёменко, Попов, Норманн, Саплинов, Шомуродов.

Запасные: Песьяков, Фролкин, Логашов, Маляров, Вилюш, Ведерников, Байрамян, Зуев, Хаджикадунич, Прошляков, Долгов.

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