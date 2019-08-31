«Осасуна» — «Барселона»: прямая онлайн-трансляция начнётся 31 августа в 18:00

Сегодня, 31 августа, на стадионе «Эль-Садар» в Памплоне состоится матч 3-го тура испанской Примеры «Осасуна» — «Барселона». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Хуаном Мунуэрой. В роли его ассистентов выступят Диего Барберо Севилья и Сесар Мануэль Новаль Фонт. Резервный рефери — Мигель Боск Доменек.



«Осасуна» набрала 4 очка в 2 матчах и занимает 7-е место в турнирной таблице испанской Примеры. «Барселона» (3) — на 10-м месте в таблице. Лидером соревнований на данный момент является «Севилья», набравшая 7 очков в 3 матчах.



Расписание испанской Примеры сезона-2019/20 доступно на «Чемпионате».