«Осасуна» — «Барселона»: прямая онлайн-трансляция начнётся 31 августа в 18:00
Сегодня, 31 августа, на стадионе «Эль-Садар» в Памплоне состоится матч 3-го тура испанской Примеры «Осасуна» — «Барселона». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Хуаном Мунуэрой. В роли его ассистентов выступят Диего Барберо Севилья и Сесар Мануэль Новаль Фонт. Резервный рефери — Мигель Боск Доменек.
«Осасуна» набрала 4 очка в 2 матчах и занимает 7-е место в турнирной таблице испанской Примеры. «Барселона» (3) — на 10-м месте в таблице. Лидером соревнований на данный момент является «Севилья», набравшая 7 очков в 3 матчах.
Расписание испанской Примеры сезона-2019/20 доступно на «Чемпионате».
- 31 августа 2019
-
16:52
-
16:49
-
16:38
-
16:30
-
16:25
-
16:24
-
16:00
-
16:00
-
15:56
-
15:52
-
15:46
-
15:33
-
15:21
-
15:16
-
15:15
-
15:00
-
14:56
-
14:52
-
14:50
-
14:45
-
14:44
-
14:31
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:55
-
13:50
-
13:32
-
13:30
-
13:23
-
12:53
-
12:50
-
12:46
-
12:34
-
12:29
Партнерский контент