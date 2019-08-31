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«Сочи» разгромил «Рубин», одержав первую победу в РПЛ

«Сочи» разгромил «Рубин», одержав первую победу в РПЛ
Футбол / РПЛ 0

В матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги «Рубин» принимал «Сочи». Встреча состоялась на стадионе «Центральный» в Казани и завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.

На 22-й минуте счёт открыл полузащитник «Сочи» Ибрагим Цаллагов. В начале второго тайма, на 52-й минуте, защитник сочинской команды Фёдор Кудряшов упрочил преимущество гостей. В компенсированное время встречи третий гол забил форвард «Сочи» Александр Карапетян. Таким образом, «Сочи» одержал первую победу в Российской Премьер-Лиге в истории клуба.

«Сочи» набрал 6 очков и поднялся на 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Казанский „Рубин“ (10) — на 9-м месте. Лидером соревнований на данный момент является „Краснодар“, набравший 14 очков в 7 матчах.

Россия - Премьер-Лига. 8-й тур
31 августа 2019, суббота. 14:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
0 : 3
Сочи
Сочи
0:1 Цаллагов – 22'   0:2 Кудряшов – 52'   0:3 Карапетян – 90+3'
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