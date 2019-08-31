«Сочи» разгромил «Рубин», одержав первую победу в РПЛ

В матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги «Рубин» принимал «Сочи». Встреча состоялась на стадионе «Центральный» в Казани и завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.



На 22-й минуте счёт открыл полузащитник «Сочи» Ибрагим Цаллагов. В начале второго тайма, на 52-й минуте, защитник сочинской команды Фёдор Кудряшов упрочил преимущество гостей. В компенсированное время встречи третий гол забил форвард «Сочи» Александр Карапетян. Таким образом, «Сочи» одержал первую победу в Российской Премьер-Лиге в истории клуба.



«Сочи» набрал 6 очков и поднялся на 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Казанский „Рубин“ (10) — на 9-м месте. Лидером соревнований на данный момент является „Краснодар“, набравший 14 очков в 7 матчах.