Вестергор сравнял счёт в матче с «МЮ», выиграв верховую дуэль. Видео
В стартовом матче 4-го тура английской Премьер-лиги «Саутгемптон» – «Манчестер Юнайтед» хозяева на 58-й минуте сравняли счёт 1:1. Ворота поразил защитник Янник Вестергор.
После навеса Кевина Дансо с правого фланга Вестергор выиграл верховую дуэль у защитника соперника и головой отправил мяч в верхний угол.
Видео доступно на «Чемпионате».
В 4-м туре АПЛ в субботу, 31 августа, также встречаются «Ньюкасл Юнайтед» – «Уотфорд», «Челси» – «Шеффилд Юнайтед», «Кристал Пэлас» – «Астон Вилла», «Лестер Сити» – «Борнмут», «Манчестер Сити» – «Брайтон энд Хоув Альбион», «Вест Хэм Юнайтед» – «Норвич Сити» и «Бёрнли» – «Ливерпуль».
В воскресенье, 1 сентября, состоятся матчи «Эвертон» – «Вулверхэмптон» и «Арсенал» – «Тоттенхэм Хотспур».
Джеймс пушечным ударом под перекладину забил «Саутгемптону». Видео
- 31 августа 2019
-
16:49
-
16:38
-
16:30
-
16:25
-
16:24
-
16:00
-
16:00
-
15:56
-
15:52
-
15:46
-
15:33
-
15:21
-
15:16
-
15:15
-
15:00
-
14:56
-
14:52
-
14:50
-
14:45
-
14:44
-
14:31
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:55
-
13:50
-
13:32
-
13:30
-
13:23
-
12:53
-
12:50
-
12:46
-
12:34
-
12:29
-
12:16
Партнерский контент