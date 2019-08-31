Вестергор сравнял счёт в матче с «МЮ», выиграв верховую дуэль. Видео

В стартовом матче 4-го тура английской Премьер-лиги «Саутгемптон» – «Манчестер Юнайтед» хозяева на 58-й минуте сравняли счёт 1:1. Ворота поразил защитник Янник Вестергор.



После навеса Кевина Дансо с правого фланга Вестергор выиграл верховую дуэль у защитника соперника и головой отправил мяч в верхний угол.

Видео доступно на «Чемпионате».



В 4-м туре АПЛ в субботу, 31 августа, также встречаются «Ньюкасл Юнайтед» – «Уотфорд», «Челси» – «Шеффилд Юнайтед», «Кристал Пэлас» – «Астон Вилла», «Лестер Сити» – «Борнмут», «Манчестер Сити» – «Брайтон энд Хоув Альбион», «Вест Хэм Юнайтед» – «Норвич Сити» и «Бёрнли» – «Ливерпуль».



В воскресенье, 1 сентября, состоятся матчи «Эвертон» – «Вулверхэмптон» и «Арсенал» – «Тоттенхэм Хотспур».