«Бёрнли» — «Ливерпуль»: прямой эфир начнётся 31 августа в 19:30
Сегодня, 31 августа, состоится матч 4-го тура английской Премьер-лиги «Бёрнли» — «Ливерпуль». Встреча пройдёт на стадионе «Терф Мур» в Бёрнли, прямая видеотрансляция начнётся в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Крисом Каваной. В роли его ассистентов выступят Дэниел Кук и Сиан Мэсси. Резервным рефери на эту встречу назначен Энтони Тейлор.
«Ливерпуль» набрал 9 очков в 3 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Бёрнли» (4) — на 6-м месте. В тройку лидеров турнира также входят «Манчестер Сити» и «Арсенал».
С расписанием английской Премьер-лиги сезона-2019/20 можно ознакомиться на «Чемпионате».
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
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