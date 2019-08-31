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«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Саутгемптоном»

«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Саутгемптоном»
Футбол / Англия 0

В матче 4-го тура английской Премьер-лиги «Саутгемптон» принимал «Манчестер Юнайтед». Встреча состоялась на стадионе «Сент-Мэри» в Саутгемптоне и завершилась вничью — 1:1.

На 10-й минуте счёт открыл полузащитник «Манчестер Юнайтед» Даниэль Джеймс. На 58-й минуте защитник «Саутгемптона» Янник Вестергор отправил в ворота «красных дьяволов» ответный мяч. На 73-й минуте главный арбитр встречи Майк Дин показал вторую жёлтую карточку защитнику хозяев Кевину Дансо, после чего «Саутгемптон» остался в меньшинстве.

«Манчестер Юнайтед» набрал 5 очков в 4 матчах и поднялся на 4-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Саутгемптон» (4) — на 13-м месте. Лидером соревнований на данный момент является «Ливерпуль».

Англия - Премьер-лига. 4-й тур
31 августа 2019, суббота. 14:30 МСК
Саутгемптон
Саутгемптон
Окончен
1 : 1
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:1 Джеймс – 10'   1:1 Вестергор – 58'
Удаления: Дансо – 73' / нет
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