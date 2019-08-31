«Локомотив» — «Ростов»: внучка Сёмина объявила стартовый состав хозяев
В матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» принимает «Ростов». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «РЖД Арена» в Москве. «Чемпионат» ведёт платную прямую видеотрансляцию встречи.
Стартовый состав «железнодорожников» по стадиону объявляла Мария, внучка главного тренера «Локомотива» Юрия Сёмина, передаёт корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков. Эта акция была приурочена к предстоящему Дню знаний, который состоится 1 сентября.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
«Ростов» набрал 13 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице молодёжного первенства России. «Локомотив» (16) — на 2-м месте. Лидером соревнований на данный момент является московское «Динамо», набравшее 16 очков в 8 матчах.
- 31 августа 2019
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