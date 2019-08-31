Созин — о жеребьёвке ЛЧ: интересно посмотреть на Миранчуков против «Ювентуса»

Футбольный эксперт, член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал итоги жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов. Напомним, «Локомотив» сыграет в группе D с «Ювентусом», «Атлетико» и «Байером». «Зенит» выступит в группе G с «Бенфикой», «Лионом» и «РБ Лейпциг».



«Все говорят, что «Зениту» попалась лёгкая группа. Но как можно смотреть на их шансы, если неудачи питерцев в последних матчах многие объясняют отсутствием Малкома и Дриусси? У «Зенита» и так много ведущих игроков! Если эти два человека так нужны «Зениту», чтобы обыграть «Уфу», то непонятно, какие задачи можно ставить в Лиге чемпионов. Надеюсь, они выйдут из группы, помогут нашему чемпионату.



Что касается «Локомотива», то давайте посмотрим на Миранчуков на уровне «Ювентуса», интересно, как у них получится. Состав у «Локо» хороший, Крыховяк, например, который в прошлом чемпионате не играл так здорово, сейчас один из лучших опорников во всём чемпионате. Не просто так он играл в «ПСЖ». Сёмин хочет взять реванш у Симеоне? Могу только пожелать ему это сделать, но вряд ли «Атлетико» стал слабее, чем в прошлом году. Хотя сейчас ушёл Гризманн, так что будет интересно», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Итоги жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20 для «Локомотива»