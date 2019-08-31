Мариу дебютировал за «Локомотив», заменив травмированного Алексея Миранчука
Полузащитник Жоау Мариу дебютировал за московский «Локомотив». 26-летний португалец вышел на поле на 30-й минуте домашнего матча 8-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом», заменив хавбека Алексея Миранчука, который получил травму.
Встреча «Локомотив» — «Ростов» сейчас проходит в Москве на стадионе «РЖД Арена». К 40-й минуте счёт 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Приобрести и посмотреть прямую видеотрансляцию встречи можно здесь.
Мариу перешёл в «Локомотив» из миланского «Интера» 27 августа 2019 года на правах аренды. «Железнодорожники» могут выкупить игрока по окончании сезона.
В минувшем сезоне Жоау забил 1 мяч и отдал 3 результативные передачи в 20 матчах итальянской Серии А.
Мариу: не считаю, что «Локомотив» — это шаг назад, не играть в «Интере» — хуже
- 31 августа 2019
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