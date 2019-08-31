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Шомуродов забил «Локомотиву» и догнал Соболева в гонке бомбардиров РПЛ

Шомуродов забил «Локомотиву» и догнал Соболева в гонке бомбардиров РПЛ
Футбол / РПЛ 0

Форвард «Ростова» Эльдор Шомуродов открыл счёт в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом».

На 41-й минуте встречи 24-летний нападающий жёлто-синих опередил оппнента после подачи от угла поля в исполнении Романа Ерёменко и подрезал мяч под дальнюю штангу ворот Маринато Гилерме. Этот гол стал для Шомуродова 6-м в 8 матчах чемпионата России. Он догнал Александра Соболева из «Крыльев Советов», который до сегодняшнего дня единолично возглавлял гонку бомбардиров Премьер-Лиги.

Матч «Локомотив» — «Ростов» проходит на стадионе «РЖД Арена» В Москве. После первого тайма гол Шомуродова остаётся единственным в этой встрече. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Ростов».

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