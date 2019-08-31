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Сульшер: «Манчестер Юнайтед» должен был победить

Сульшер: «Манчестер Юнайтед» должен был победить
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер дал комментарий после выездного матча 4-го тура английской Премьер-лиги с «Саутгемптоном» (1:1).

«Мы должны были победить сегодня. Команда действовала небрежно при завершении атак и последней передаче. Мы давили, обходили соперника, хорошо открывались, но не были эффективны при завершении. «Юнайтед» должен был победить.

Даниэль Джеймс — фантастический игрок. У него отличное отношение к делу. Он хочет учиться, он голоден. Для него это только начало пути, но с такими привычками он проведёт хорошую карьеру», — приводит слова Сульшера BBC.

«Юнайтед», набрав 5 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице АПЛ. В следующем туре «красные дьяволы» на своём поле 14 сентября встретятся с «Лестер Сити».

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